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Раді рекомендують створити Нацлабораторію антидопінгового контролю

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 16:00
Раді рекомендують створити Нацлабораторію антидопінгового контролю Фото: Раді рекомендують схвалити закон про антидопінгову діяльність у спорті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть створити Національну лабораторію антидопінгового контролю. Верховній раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект №5099.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань молоді та спорту. Він доопрацював законопроект до другого читання.

До другого читання від парламентарів надійшло 78 пропозицій, з яких 53 враховано, 8 враховано частково, 17 відхилено.

У доопрацьованому законі уточнили визначення антидопінгових правил та додали нову статтю "Антидопінгові правила".

Також уточнюються:

  • повноваження Національного антидопінгового центру;
  • вимоги до директора цього центру, наглядової ради, номінаційного комітету та комітету із терапевтичного використання.

У законі прописано, що директором Національного антидопінгового центру та членами Дисциплінарної антидопінгової комісії, Апеляційної антидопінгової комісії Наглядової ради, номінаційного комітету та комітету із терапевтичного використання можуть бути тільки громадяни України.

"Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді в другому читанні прийняти законопроект №5099 з необхідними техніко-юридичними правками", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня парламент підтримав відповідний проект за основу.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань молоді і спорту рекомендує ВР прийняти в цілому законопроект про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це передбачає законопроект №5640.

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