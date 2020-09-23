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Раді рекомендують схвалити закон про регулювання вартості інтернету

Україна, Середа 23 вересня 2020 13:01
Раді рекомендують схвалити закон про регулювання вартості інтернету
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект про регуляцію вартості інтернету та мобільного зв'язку. Відповідний проект №3014 "Про електронні комунікації" рекомендується схвалити у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

На засіданні члени комітету розглянули 970 поправок до законопроекту.

Вказано, що цей закон з часом дозволить Україні інтегруватися в єдиний цифровий ринок ЄС, оскільки імплементує норми Європейського кодексу електронних комунікацій, який впроваджується у Європі до кінця 2020 року.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Що пропонує закон

Документ запроваджує повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій; визначає винятковий перелік вимог до учасників ринку.

У проекті прописане запровадження консультацій з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси; встановлюється процедура подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді.

Також закон визначає відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації та удосконалює контроль у цій сфері, зокрема в частині зменшення кількості перевірок таких суб’єктів на їх території.

Нагадаємо, раніше Національне агентство по запобіганню корупції знайшло ознаки корупції у законопроекті про регулювання вартості інтернету і мобільного зв'язку.

Як писало РБК-Україна, у квітні профільний комітет рекомендував ВР прийняти законопроект №3014 "Про електронні комунікації".

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