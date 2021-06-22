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Раді рекомендують ухвалити закон для розвитку гольфу в Україні

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть розвивати гольф. Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту підтримав відповідний законопроект №5587.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує зміну до статті 22 ЗУ "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів".

Документ уточнює перелік об'єктів, розміщення яких забороняється у межах охоронних зон магістральних газопроводів, етиленопроводів.

Він дозволяє розміщення полів для гольфа в таких зонах, які мають ґрунтово-трав’яне покриття та не передбачають побудови капітальних будівель і зон для глядачів.

"Зміни дадуть змогу поширити такі заборони як на відкриті, так і закриті спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди, а також закріплять на законодавчому рівні можливість будівництва чи розміщення в межах охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів та етиленопроводів - полів для гольфа, як таких, що не несуть загрози для забезпечення їх безперебійного функціонування", - вказано у пояснювальній записці до проекту.

Члени комітету підтримали законодавчу ініціативу, оскільки її реалізація "сприятиме розвитку такого виду спорту, як гольф".

"Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді у першому читанні проект закону № 5587 прийняти за основу та в цілому. Відповідний висновок комітету надіслано до комітету з питань аграрної та земельної політики", - сказано у повідомленні.

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