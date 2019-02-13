Раді рекомендують прийняти закон для протидії перевантаженню доріг автомобілями

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комитет по вопросам транспорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №9391 по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, законопроект направлен на предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами.

Документом предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров.

Законом предусматривается установить:

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере тысячи таких минимумов;

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тысяч таких минимумов.

Проектом предусматривается, что соответствующие административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства будут зачисляться в Государственный дорожный фонд Украины.

Кроме того, планируется установить ответственность за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства.

"Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать соблюдению всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства и ведению их деятельности в рамках правового поля и повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в течение следующих пяти лет основные магистрали регионов Украины будут отремонтированы.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций.