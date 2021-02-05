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Раді рекомендують схвалити закон про платіжний ринок в Україні: що він пропонує

Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 17:07
Раді рекомендують схвалити закон про платіжний ринок в Україні: що він пропонує
Фото: платіжна система "Простір" (bank.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні може зявитися ринок платіжних послуг. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №4364.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.

У документі прописані також:

  • загальні засади функціонування платіжних систем в Україні,
  • загальні засади випуску та використання електронних грошей та цифрових грошей Національного банку в Україні,
  • права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку України,
  • загальний порядок здійснення нагляду за надавачами платіжних послуг,
  • порядок здійснення оверсайта за платіжною інфраструктурою та платіжними інструментами.

При цьому ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" пропонують визнати таким, що втратив чинність.

У нардепів дискусію викликала необхідність включення до закону норми про граничний розмір комісії за розрахунки з використанням платіжних систем. Це питання планують вирішити під час підготовки проекту до другого читання.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити його до порядку денного і прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) у минулому році провели 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% по сумі, ніж у 2019 році.

Як писало РБК-Україна, СЕП з серпня 2020 року доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

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