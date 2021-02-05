Раді рекомендують схвалити закон про платіжний ринок в Україні: що він пропонує

В Україні може зявитися ринок платіжних послуг. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №4364.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Таке рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.
У документі прописані також:
При цьому ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" пропонують визнати таким, що втратив чинність.
У нардепів дискусію викликала необхідність включення до закону норми про граничний розмір комісії за розрахунки з використанням платіжних систем. Це питання планують вирішити під час підготовки проекту до другого читання.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити його до порядку денного і прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) у минулому році провели 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% по сумі, ніж у 2019 році.
Як писало РБК-Україна, СЕП з серпня 2020 року доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.