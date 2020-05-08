Раді рекомендують схвалити закон про охорону водних біоресурсів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Комітет парламенту з питань екології рекомендував парламенту прийняти законопроект про охорону водних біоресурсів та середовища їх існування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 6 травня комітет розглянув законопроект №2765 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування".

Метою прийняття закону є сприяння раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та усунення їх негативних наслідків.

Зазначається, що комітет підтримує ініціативу посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, а також посилення відповідальності за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.

"За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування включити до порядку денного третьої сесії та розглянути на пленарному засіданні і за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді схвалити закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році Кабмін скоротив термін отримання дозволу на використання водних біоресурсів.