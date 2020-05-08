ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують схвалити закон про охорону водних біоресурсів

Новини » Політика     08.05.2020 - 12:58
Раді рекомендують схвалити закон про охорону водних біоресурсів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Комітет парламенту з питань екології рекомендував парламенту прийняти законопроект про охорону водних біоресурсів та середовища їх існування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 6 травня комітет розглянув законопроект №2765 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування".

Метою прийняття закону є сприяння раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та усунення їх негативних наслідків.

Зазначається, що комітет підтримує ініціативу посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, а також посилення відповідальності за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.

"За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування включити до порядку денного третьої сесії та розглянути на пленарному засіданні і за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді схвалити закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році Кабмін скоротив термін отримання дозволу на використання водних біоресурсів.

У Раді розглянуть законопроект щодо публічних закупівель природного газу Комітет ВР розгляне закон щодо посилення регулювання використання ядерної енергії 
Новини України Верховна Радаводаокружающая среда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся