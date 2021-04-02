Раді рекомендують визначити порядок надання притулку іноземцям в Україні

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію ухвалив комітет з прав людини.

"Народні депутати рекомендували Верховній раді прийняти у першому читанні за основу проект закону про надання захисту іноземцям та особам без громадянства, №3387", - сказано у повідомленні.

Суть закону

Документ пропонує визначити порядок та підстави надання притулку в Україні, порядок його припинення та статус осіб, яким надано притулок.

У законі прописаний порядок прийому заяв про захист осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Також удосконалюється прийом заяв про захист на державному кордоні України.

Визначаються форми процедури про надання захисту - загальна та прискорена.

Урегульовується звільнення шукачів захисту від кримінальної та адміністративної відповідальності.

У законі усувають законодавчі прогалини, що стосуються звернення іноземців та осіб без громадянства із повторною заявою про захист, перереєстрації осіб, яким надано захист, переведення особових справ шукачів захисту.

Регламентуються поняття переслідування та серйозної шкоди, визначається порядок інтеграції осіб, яким надано захист.