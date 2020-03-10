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У Раді розглянуть закон про електронний цифровий підпис нардепа

Новини » Політика     10.03.2020 - 18:00
У Раді розглянуть закон про електронний цифровий підпис нардепа
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться 11 березня

Регламентний комітет парламенту планує розглянути законопроект №2527 про електронний цифровий підпис народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради на 11 березня.

Згідно з порядком денним, законопроектом передбачене внесення змін до закону
"Про статус народного депутата".

"Про проект закону "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" в частині застосування народним депутатом України електронного цифрового підпису" № 2527", - йдеться у повідомленні.

Початок засідання комітету запланований на 11:00.

Нагадаємо, регламентний комітет Верховної ради завтра також розгляне проект постанови "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета".

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що в законі України "Про регламент Верховної ради" планується змінити рубрику "різне", під час якої виступають народні депутати щоп'ятниці. Він підкреслив, що кожну п'ятницю нардепи витрачають годину, замість того, щоб працювати.

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