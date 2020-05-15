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У Раді розглянуть ряд законів щодо страхування на випадок безробіття

Новини » Політика     15.05.2020 - 15:40
У Раді розглянуть ряд законів щодо страхування на випадок безробіття
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також члени комітету з питань соцполітики розглянуть проекти щодо пенсійного забезпечення

Комітет з питань соціальної політики та страхування наступного тижня розгляне ряд законопроектів щодо страхування на випадок безробіття, Також члени комітету розглянуть ряд законів щодо пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Зокрема, нардепи розглянуть законопроекти:

  • №3115 про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та альтернативний до нього №3115-1;
  • №3240 про внесення змін до ЗУ "Про соціальний захист дітей війни" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами та альтернативний до нього №3240-1;
  • №3241 про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підвищення розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсій за понаднормовий страховий стаж та альтернативний до нього №3241-1
  • №3249 про внесення змін до статті 23 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо підвищення розміру допомоги по безробіттю учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам війни.

Нагадаємо, протягом дії карантину, тобто починаючи з 12 березня, Державною службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 тисяч безробітних.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк прогнозує, що у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.зросте до 12,0%.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України безработицаВерховна Рада
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