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У Раді розповіли, скільки звернень отримали від громадян з початку року

Новини » Політика    25.10.2018 - 21:47
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зокрема, до керівництва парламенту звернулися 1,7 тис. осіб

У січні-вересні 2018 року до Верховної ради України надійшло 84,7 тис. (+1,9 тис.) звернень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Вказано, що з цих звернень комітети ВР та Спеціальна контрольна комісія парламенту з питань приватизації опрацювали 9,9 тис. листів, депутатські фракції та групи розглянули 5,8 тис. (+2038) пропозицій, заяв і скарг громадян.

"До керівництва парламенту звернулися 1,7 тис. осіб, з них до голови Верховної ради України Парубія А.В. - 817 (+43) осіб", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що структурні підрозділи Ради розглянули майже 69 тисяч звернень громадян.

"За дев’ять місяців поточного року у зверненнях громадян до Верховної ради України було порушено майже 139 тис. питань, із яких 47,3 тис. - це питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації. З їх числа 36% - скарги на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством, 23% - скарги на дії працівників прокуратури, 10% - скарги на судові рішення та вироки, тяганину в судах та дії суддів", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що за звітний період до Ради надійшло 16,8 тис. звернень з питань соціальної політики, соціального захисту населення. За статистичними даними, по 21% з них становили прохання про надання матеріальної допомоги для задоволення нагальних потреб громадян та звернення з питань призначення, перерахунку, виплати трудової, соціальної пенсій, 17% - пропозиції про зміни до соціального законодавства.

Нагадаємо, у жовтні 54 народні депутати ВРУ майже не голосували, пропустивши 90% голосувань. З них 14 - не проголосували ні разу за місяць.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні у Верховній раді 46 народних депутатів майже не голосували, пропустивши 90% голосувань. З них 11 - не проголосували ні разу за місяць.

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