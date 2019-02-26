У Раді розповіли про розміри штрафів за порушення "мовного закону"

Штрафи стартуватимуть від 5100 гривень

В подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного - "языковом законе" - предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

Отмечается, что штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере.

"За несоблюдение закона будет только административное наказание. То есть, от 5100 до 6800 гривен. Это существенно. Те штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. Это направлено на всю сферу обслуживания. То есть всего, что имеет отношение к отношениям между потребителем и поставщиком услуг. Это магазины, публичные места, рестораны", - сообщила Подоляк.

По ее словам, в магазинах должен быть представлен понятный перевод по составу продуктов, так как в других странах.

"Если торговая марка является зарегистрированной и охраняется законодательством, то они не обязаны ее менять. Между торговой маркой и названием кафе есть разница. Но очень многие нормы этого законопроекта вступают в силу не сразу, чтобы рынок мог подготовиться к этим изменениям. Мы не предусматриваем, что после первого штрафа ситуация изменится кардинально. Мы понимаем, что это будет путь, который нужно пройти", - добавила парламентарий.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит закон о функционировании украинского языка как государственного - "языковой закон" - во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Андрей Парубий в понедельник анонсировал, что 28 февраля парламент рассмотрит доработанный ко второму чтению "языковой закон".

Кроме того, спикер Рады рассказал, что парламент не будет рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.