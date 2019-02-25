У Раді розкритикували законопроект про обмеження ФОПів

У комітеті ВР зазначили, що не можна в один момент змінювати систему оподаткування IT-галузі

В комитете парламента по вопросам информатизации и связи отмечают, что законопроект об ограничении деятельности ФЛП негативно повлияет на развитие IT-отрасли. Об этом сообщил глава комитета, народный депутат Александр Данченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий призвал не уничтожать целую отрасль.

"Хочу сообщить, что ко мне обратилась телекоммуникационная отрасль, следующий митинг будет скорее всего от телекомуникационщиков. Ведь не выполняется закон Украины о доступе к инфраструктуре. Кроме того, то, что происходит с ФОПами и налогами: сейчас вся IT-отрасль стоит на ушах и не понимает. Каким образо, можно в один момент изменить систему налогообложения развивающейся отрасли? Для IT-шников их заработная плата - это то, чем они конкурируют с Польшей, с Индией. Поэтому нельзя делать, нельзя уничтожать целую отрасль" , - сообщил Данченко.

Напомним, президент Украины примет участие в обсуждении законопроекта Министерства соцполитики об ограничении деятельности ФЛП. Глава государства подчеркнул, что предложение Минсоцполитики внести правки в Трудовой кодекс, какими ограничивается деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IТ секторе в частности - это рабочая инициатива самого министерства.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство соцполитики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде, прописав в нем семь признаков трудовых отношений и введя понятие о "презумпции наличия трудовых отношений".

Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).