У Раді просять Гройсмана вирішити проблеми УЗ з локомотивами і не допустити колапсу з вантажами

У Раді заявили про серйозні проблеми в "Укрзалізниці"

Народний депутат Михайло Бондар заявив про серйозні проблеми в "Укрзалізниці", які створюють загрозу всій системі енергопостачання, особливо напередодні опалювального сезону. Про це він сказав під час брифінгу в Раді.

"Як представник комітету паливно-енергетичного комплексу хочу звернути увагу на проблему, яка перешкоджає роботі підприємств енергетичного сектора і ставить під загрозу всю систему енергопостачання, особливо напередодні опалювального сезону. Це проблема системного дефіциту локомотивної тяги в мережі "Укрзалізниця". Зараз дефіцит складає не менше 100 тепловозів і електровозів. Так, в напрямку західних прикордонних переходів системно простоює близько 10 000 піввагонів, що приблизно в два рази перевищує норму. Під загрозою зриву планів накопичення вугілля на складах ТЕЦ для підготовки до проходження осінньо-зимового опалювального періоду 2018-2019 років", - заявив нардеп.

Він зазначив, що особливо гостро ситуація відчувається на Львівській залізниці.

"Перебої з поставками і без того дефіцитного енергетичного вугілля посилюються проблемами енергетики. В гіршому випадку несвоєчасна доставка вугілля на ТЕЦ може призвести до обмеження споживання промислових споживачів, а надалі і до віялових відключень населення. Проте, звертаю увагу, що це проблема не тільки для шахтарів, енергетиків. Це критична проблема абсолютно для всіх вантажовідправників, зокрема, для металургів, зернових компаній та інших. Відсутність в достатній кількості тягового рухомого складу не дозволяє повною мірою забезпечити потреби промисловості в транспортних послугах, що призводить до суттєвих затримок доставки вантажів, зриву експортних контрактів, достатнього забезпечення теплоелектростанцій паливом", - сказав Бондар.

За його словами, причиною є зношеність локомотивів "Укрзалізниці".

"Більшість з них потребують ремонту. А "Укрзалізниця" не забезпечена ні запчастинами, тому що долає і ніяк не подолає корупцію, ні ресурсами для ремонту. Ситуація критична. А "Укрзалізниця" замість вирішення питання здійснює чергове незаплановане підвищення тарифів для порожніх вагонів з серпня-вересня 2018 року. При цьому підвищення вартості не супроводжується поліпшенням якості послуг. Інформація про реальний стан залізничної інфраструктури не надається. План дій щодо стабілізації ситуації у ПАТ "Укрзалізниця" відсутній. Акумульовані від попередніх підвищень тарифів фінансові ресурси інвестуються на мінімальному рівні і не використовуються для поліпшення ситуації. Тільки за останній рік відбулася індексація залізничного тарифу на 15%. Неодноразово зросла вартість користування вагонами власності "Укрзалізниці", в цілому на 40%", - заявив нардеп.

Політик звернувся до прем'єр-міністра з проханням зобов'язати "Укрзалізницю" оперативно розробити та подати план заходів, який дозволить в короткостроковій і середньостроковій перспективі стабілізувати ситуацію.