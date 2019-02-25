У Раді прокоментували конкурс Євробачення 2019

Глава комітету ВР з питань культури зазначив, що не можна допускати до конкурсу співаків, які виступають у РФ

Кабинет министров Украины должен урегулировать вопрос отправки украинских артистов на песенный конкурс "Евровидение" и предупредить привлечение российских компаний к украинскому отбору на конкурс. Об этом заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос важно решить в условиях гибридной войны в Украине.

"Хотел бы обратиться к господину Кубиву, давайте сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах как "Евровидение" не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре с песнями, которые принадлежат российским компаниям. А в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны. Я очень прошу правительство уделить этому внимание. Возможно, уделить этому внимание и профинансировать поездку украинского певца на "Евровидение". Ведь для нашего государства это очень важно в условиях гибридной войны", - сообщил Княжицкий.

Напомним, ранее в Нацотборе на Евровидение 2019 одержала победу MARUV.

Как писало РБК-Украина позже, официальный представитель от Украины пока не утвержден НСТУ. В телерадиокомпании подчеркивали, что для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года.

Победительница отбора в свою очередь сообщила, что готова отказаться от выступлений в России и возьмет на себя все расходы по участию в конкурсе.