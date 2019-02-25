У Раді прокоментували конкурс Євробачення 2019

Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава комітету ВР з питань культури зазначив, що не можна допускати до конкурсу співаків, які виступають у РФ

Кабінет міністрів України має врегулювати питання відправлення українських артистів на пісенний конкурс "Євробачення" та попередити залучення російських компаній до українського відбору на конкурс. Про це заявив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання важливо вирішити в умовах гібридної війни в Україні.

"Хотів би звернутись до пана Кубіва, давайте зробимо так, щоб у майбутньому Україну на таких міжнародних форумах як "Євробачення" не представляли солісти, які виступають у країні-агресорі з піснями, які належать російським компаніям. А в подальшому можуть бути елементами гібридної війни. Я дуже прошу уряд приділити цьому увагу. Можливо, приділити цьому увагу і профінансувати поїздку українського співака на "Євробачення". Адже для нашої держави це дуже важливо в умовах гібридної війни", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, раніше в Нацвідборі на Євробачення 2019 здобула перемогу MARUV.

Як писало РБК-Україна пізніше, офіційний представник від України поки не затверджений НСТУ. У телерадіокомпанії підкреслювали, що для того, щоб MARUV могла представляти Україну в Тель-Авіві, їй потрібно відмовитися від гастролей у Росії, запланованих на квітень 2019 року.

Переможниця відбору в свою чергу повідомила, що готова відмовитися від виступів у Росії і візьме на себе всі витрати по участі в конкурсі.