У Раді проходить зустріч депутатів-мажоритарників

Фото: зустріч депутатів-мажоритарників у Раді (РБК-Україна)

Зустріч проходить у закритому режимі

У Верховній раді 16 травня проходить зустріч депутатів-мажоритарників. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зустріч проходить у закритому режимі без ЗМІ. Участь у ній беруть близько 20 депутатів. Серед них Сергій Рудик, Володимир Литвин, Борислав Розенблат, Сергій Шахов, Ігор Лапін та інші.

За словами народних депутатів, темою зустрічі є проведення виборів за відкритими виборчими списками.

"Сьогодні намагаються знищити парламентаризм в Україні в питанні. Обговорюється допустити зміну з відкритими списками. Мажоритарники підтримують будь-яку систему, але головне, щоб не було закритих списків", - заявив Розенблат.

За словами члена правового комітету Ради Ігоря Лапіна, депутати обговорювали можливість прийняти виборчий кодекс.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України визначилася з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Інавгурація відбудеться 20 травня о 10:00.

Дві постанови про проведення інавгурації 19 травня, як на тому наполягав новообраний президент, №10270 і №10270-1 не отримали достатньої підтримки в сесійній залі: за них проголосували лише 207 і 158 нардепів відповідно при 226 мінімально необхідних.