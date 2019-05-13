У Раді прогнозують зниження вартості "зеленої" енергетики на 30-35%

Україні слід очікувати зростання обсягу інвестицій з-за кордону в сферу "зеленої" енергетики, при цьому тарифи на відновлювану енергогенерацію на вітчизняному ринку повинні знизитися. Про це заявив народний депутат з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь, коментуючи ухвалення законопроекту №8449-д про запуск "зелених" аукціонів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Прогнозую прихід системних іноземних інвесторів, які мають більш "дешеві" гроші і менші операційні витрати. Це дозволить, по-перше, знизити вартість "зеленої енергетики" до середньоєвропейського рівня, а це орієнтовно на 30-35%. І по-друге, забезпечить стабільне зростання частки відновлюваної енергетики в загальному виробництві, що в майбутньому дозволить відмовитися від дорогої і шкідливої для навколишнього середовища теплової електрогенерації", - підкреслив він.

За його словами, аукціони, які запроваджуються в Україні, є цивілізованою формою не тільки визначення ринкової ціни на "зелену енергію", але і засобом протидії корупції в енергетичній галузі.

"По-перше, аукціон забезпечує вільний доступ до отримання державної підтримки через відкриті торги на електронних майданчиках, через які здійснюються державні закупівлі. По-друге, ми обмежили термін дії технічних умов на підключення, щоб не було фактів "бронювання" підключення під майбутню спекуляцію з перепродажем компанії. І по-третє, ми впроваджуємо договірну основу відносин між державою та інвестором, ліквідує дискусію про ретроспективну форму зміни тарифів. Це були основні вимоги іноземних інвесторів та фінансових установ, які фінансують енергетичні проекти в Україні. Тому прийняття закону має не тільки відновити фінансування, але і значно збільшити його розмір", - пояснив Чижмарь.

Незважаючи на те, що прийняття закону Української асоціації відновлюваної енергетики вважають "запізнілим", її голова Олексій Оржель зазначає, що якнайшвидше його прийняття позитивно вплине на весь енергоринок.

"Законопроект необхідно було ухвалити набагато швидше і з липня вже скорочувати тариф і переходити на аукціони. Однак через те, що процес обговорення і проходження всіх процедур в парламенті затягнувся, в даній ситуації необхідно якомога швидше підписати закон №8449-д президентом і почати готувати вторинне законодавство, систему Prozorro для проведення аукціонів, щоб хоча б з нового року точно запустити нову систему", - заявив він.

У свою чергу народний депутат України з фракції "Самопоміч" Лев Підлісецький також прогнозує здешевлення "чистої" енергії.

"Правильно організовані аукціони знизять тариф до економічно обґрунтованого рівня. Для отримання права на підтримку необхідно буде виграти частину квоти підтримки. Для цього на аукціоні треба буде запропонувати найнижчий тариф", - сказав Підлісецький.

Нардеп також аргументував, що із запуском "зелених" аукціонів парламентарії суттєво поліпшили умови для інвесторів на ринку альтернативних джерел енергії.

"Вдалося зафіксувати розмір фінансових зобов'язань і зупинити їх безконтрольне зростання. Обвал ринку "зелених" джерел, по-моєму, все одно може статися в найближчі 3 роки. Але він буде дешевший для держави та споживачів", - спрогнозував він.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про "зелені" аукціони.

За проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" проголосував 251 народний депутат при 226 необхідних.

Згідно з законом, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії і, крім ще ряду новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% і для вітрових на 10%.