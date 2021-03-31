У Раді закликали Венедиктову захистити 25 тисяч працівників "Укрлендфармінг"

Депутати заявляють, що вже 5 років аграрії стикаються з безпрецедентним тиском з боку НАБУ через особистісний конфлікт Артема Ситника з акціонером компанії.

Крім того, нардепи закликають Ірину Венедиктову виконати рішення суду про передачу справ проти акціонера незаангажованим правоохоронним органам: суд встановив, що директор НАБУ Артем Ситник має конфлікт інтересів, а 5-річний тиск НАБУ на компанію знищує створені 30 000 робочих місць і призводить до втрат для бюджету країни.

У зверненні до генпрокурора депутати заявляють, що стурбовані критичною ситуацією, яка полягає в кримінальному переслідуванні керівника та засновника компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

"Це переслідування викликає підозри в заангажованому стосовно директора НАБУ Артема Ситника до компанії та її акціонеру", - стверджують у зверненні нардепи.

Парламентарі повідомляють, що ще рік тому в компанії працювало близько 30 000 працівників, 13 000 з яких станом на 2021 вже втратили роботу через закриття підприємств 37.

"За 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України понад 3 млрд доларів, в тому числі завдяки залученню коштів іноземних інвесторів і кредитних коштів, наданих компанії міжнародними фінансовими установами. Тільки за останні три роки підприємства компанії сплатили близько 7,7 млрд грн податків, створювали 1% ВВП України... Компанія "Укрлендфармінг", підприємства якої розташовані у 22 областях України, відіграє важливу роль і в соціальній життя в містах і селах. Агрохолдинг надавав соціальну допомогу 706 населених пунктів України, працював з 298 000 орендодавцями земельних паїв", - йдеться у зверненні.

Нардепи закликають генпрокурора взяти під особистий контроль дотримання законності у згаданих справах і виконання рішення Печерського районного суду в Києві від 21.01.2021 року по справі № 757/1872/21-к.

"Обговорюється питання створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. Нашою метою є показати бізнесу, що парламент дбає про дотримання законності, прав кожного українця. Закликаємо генерального прокурора взяти під особистий контроль здійснення досудового розслідування, перевірити законність його розгляду", - повідомив під час брифінгу у Верховній раді народний депутат Павло Павлишин.

Член аграрного комітету Андрій Богданець заявив, що "найбільша компанія страждає від несправедливості, ..., а країна недоотримує надходження в бюджет. Неприпустимо, щоб в європейській державі було переслідування приватних компаній".