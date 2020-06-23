У Раді запропонували знизити ПДВ для аграріїв, щоб боротися з "тіньовими" перекупниками

Зниження ПДВ на окремі види агропродукції з 20% до 14% буде мотивувати перекупників платити податки в повному обсязі. Відповідний законопроект №3656 знаходиться на розгляді комітетів ВРУ.

Про це зазначають автори законопроекту.

На їхню думку, прийняття законопроекту сприятиме залученню інвестицій, оновлення основних фондів агропідприємств, підвищенню конкурентоспроможності українського АПК.

Крім того, зниження податкового навантаження призведе до здешевлення готової продукції для кінцевого споживача.

Зокрема, законопроект пропонує знизити ставку до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

Своєю чергою, за даними ЗМІ, близько 30-40% ринку зерна в Україні працює в "тіні". Реалізація продукції по не безготівковим розрахунком дозволяє обходити сплату ПДВ. Всілякі схеми й так звані "скручування" обходяться держбюджету в десятки мільярдів гривень.

Автори законопроекту зазначають, що тих, хто працює легально, законопроект не торкнеться: надходження, витрати, кредитні зобов'язання по ПДВ в більшості випадків залишаться без змін.

Прибутковість вирощування соняшнику, ріпаку або кукурудзи, а також сальдо доходів бюджету також залишаться колишніми. При цьому переробні підприємства зможуть економити до 6% на закупівлю продукції шляхом менших податкових зобов'язань виробника.