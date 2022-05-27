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В Раді запропонували Міненерго та "Гарпоку" шляхи порятунку сектору "зеленої" енергетики

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П'ятниця 27 травня 2022 18:05
В Раді запропонували Міненерго та "Гарпоку" шляхи порятунку сектору "зеленої" енергетики Фото: в Раді запропонували Міненерго та "Гарпоку" шляхи порятунку сектору "зеленої" енергетики (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Держпідприємство "Гарантований покупець" має можливості для підвищення рівня оплат перед підприємствами відновлюваної енергетики України до 35% з існуючих 20%, що забезпечить сталу роботу підприємств та не допустить їх зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексія Гончаренка у Facebook.

"Чи не ключова тема форуму (у Давосі, - ред.) - "зелена" енергетика як спосіб похоронити агресивну країну-бензоколонку, яку останні три місяці інакше як країною-404 назвати складно. Щоправда зараз для зеленої енергетики в України дуже непрості часи. Деякі об’єкти зруйновані та дуже багато потужностей захоплено ордою на окупованих територіях. А ті що працюють, отримують ледве 20% оплати", - сказав депутат.

Він пояснив, що цього явно не вистачає, щоб сплати податки і виплатити людям зарплати, а про виплату кредитів процентів за кредитами взагалі мова не йде.

За словами Гончаренка, депутати розуміють ситуацію економіці з одного боку, але з іншого вважають, що країна не має права забувати про стратегічні пріоритети.

"Є можливість підвищити рівень платежів бодай до 35%. Це технологічний мінімум, щоб станції просто не зникли", - підкреслив нардеп.

Він також додав, що, оскільки досить значна частка зеленої енергетики належить європейським партнерам України - стабілізація галузі ВДЕ продемонструє іноземним інвесторам, що Україна попри агресію Москви продовжить рухатися європейським зеленим курсом та з якими пріоритетами буде відбудовувати країну.

"Абсолютно зрозуміло, що зараз немає можливості виконати на 100% зобов’язання перед інвесторами. Але ми повинні думати про те, щоб на шляху до перемоги випадково не знищити те, що так необхідно Україні для якісної європейської інтеграції. І для остаточного знищення окупанта, який досі живе коштом нафти і газу", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.

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