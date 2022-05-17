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У Раді пропонують заборонити під час війни вилучати у громадян єдине житло та автомобіль

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 12:52
У Раді пропонують заборонити під час війни вилучати у громадян єдине житло та автомобіль Фото: у Раді хочуть заборонити вилучати єдине житло та автомобіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо захисту майна громадян в умовах воєнного або надзвичайного стану. Проектом пропонується заборонити забирати у громадян на потреби ЗСУ єдине житло або автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7377.

Як зазначають автори проекту, важливо не допустити ситуацій, коли певні посадовці, прикриваючись потребами воєнного стану, можуть вилучати у простих людей останнє житло або єдиний транспортний засіб, у той час, як на потреби фронту справедливіше вилучати майно, передусім, у тих, які мають суттєві статки, і для яких вилучення майна не відіграватиме таку критичну роль.

Згідно з проектом, примусовому відчуженню не підлягають житлові приміщення в межах санітарної норми з розрахунку 21 квадратного метра загальної площі на кожного зареєстрованого, або проживаючого за відповідною адресою та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.

Крім того не підлягають відчуженню транспортні засоби з розрахунку одного транспортного засобу на громадянина (або сім’ю), або транспортних засобів, які використовуються для здійснення офіційно оформленої підприємницької діяльності, або які використовуються для перевезення гуманітарної допомоги.

Обмеження не стосуються випадків, коли зафіксовано і доведено, що власник/водій здійснював керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект про першочергове виконання військово-транспортного обов’язку чиновниками високого рангу. Автівки, які держслужбовці залишили біля вокзалів, аеропортів, доріг тощо, втікаючи за кордон від війни, пропонують відправляти на потреби Збройних сил України.

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