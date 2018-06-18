Раді пропонують внести зміни до Митного кодексу щодо розмитнення авто на єврономерах

Зокрема, встановлюються штрафні санкції за порушення строків переміщення авто в митному режимі транзиту

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України". Відповідний проект закону був внесений у Раду 15 червня 2018 року.

Зокрема, пропонуються зміни до ряду статей Митного кодексу України.

Так, розширюються умови, які є підставою для подовження попередньо встановленого строку тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення, здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених кодексом. Діюча редакція передбачає продовження строку тимчасового ввезення тільки в разі накладення арешту (вилучення).

Планується встановити, що митне оформлення транспортних засобів може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів України з пред’явленням їх цьому органу. При цьому діюча редакції обмежувала коло таких органів лише переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У статті 380 документу встановлюються додаткові умови тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів, а саме:

тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування у кількості більше однієї одиниці дозволяється за умови застосування до них заходів гарантування;

тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України транспортних засобів комерційного призначення при виконанні ними своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, дозволяється на строк до 10 діб із застосуванням до них заходів гарантування;

встановлюється, що транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 днів, підлягають держреєстрації.

Проектом уточнюються особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в режимі транзиту, а саме: громадянам надається право переміщувати поміщені у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування лише з метою прохідного транзиту через митну територію України. При цьому пропуск транспортних засобів громадян-резидентів здійснюватиметься після внесення ними грошової застави в розмірі митних платежів (такі вимоги не поширюються на транспортні засоби громадян-нерезидентів, що передбачено діючою редакцією).

Підкреслимо, що запроваджується автоматизований обмін інформацією між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту.

Крім того, встановлюється обов'язок органів доходів і зборів передавати Держприкордонслужбі України та органам Нацполіції інформацію про порушників митних правил, а також інформацію про осіб та строки тимчасового ввезення чи переміщення транспортних засобів в митному режимі транзиту для контролю на митній території України за їх цільовим використанням.

Штрафні санкції

Також встановлюються штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф складає 8500 гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб - 8500 гривень, від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) - 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

Збільшуються штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового ввезення. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф складає 17 тисяч гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб - 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) - 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У проекті встановлюється можливість складання протоколу про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності, з подальшим його надсиланням такій особі за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місцем проживання або фактичного перебування).

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначала, що законопроекти № 8487 і №8488 спрямовані на вирішення питання з ввезеними в Україну автомобілями на єврономерах. "Це проекти не про легалізацію ввезених за різними схемами старих авто - це проекти про нову модель акцизного податку на легкові автомобілі, а також врегулювання питання їх ввезення на митну територію України. Дані законопроекти спрямовані також на вирішення питання з раніше ввезеними автомобілями", - пояснила нардеп.