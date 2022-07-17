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У Раді пропонують створити пожежну охорону з добровольців

Фото: у Раді пропонують створити пожежну охорону з добровольців (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Депутати Верховної ради пропонують створити пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта на сайті ВР.

Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються:

  • органами місцевого самоврядування - з числа осіб, які постійно проживають на відповідній території;
  • громадськими організаціями - з числа членів цих організацій, які постійно проживають на відповідній території;
  • суб’єктами господарювання - з числа їх працівників.

Хто може вступити до пожежної охорони:

Членами добровільної пожежної охорони можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, щоперебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки та пройшли відповідну підготовку.

До складу пожежної охорони також можуть увійти неповнолітні особи за письмовою згодою їх батьків (усиновителів, піклувальників).

Обов'язки членів пожежної охорони:

  • брати участь у здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт;
  • повідомляти ДСНС про виявлені порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки;
  • виконувати законні вимоги керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та/або керівника гасіння пожежі;
  • додержуватися встановлених вимог безпеки та охорони праці при здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт.

Члени добровільної пожежної охорони мають обов’язково пройти медичний огляд. Вони також підлягають обов’язковому особистому страхуванню за рахунок коштів місцевого самоврядування.

На період залучення людей до гасіння пожеж, проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, проходження підготовки за ними зберігається робоче місце (посада) та середній заробіток (стипендія) за основним місцем роботи (навчання).

Членам пожежної охорони може виплачуватися винагорода за рахунок коштів місцевого бюджету, суб’єктів господарювання, громадських організацій та інших не заборонених законодавством джерел.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для реагування на пожежі, зокрема, в сільській місцевості підрозділи ДСНС іноді долають відстані понад 40 км, а час прибуття до окремих населених пунктів може становити понад 45 хвилин, що значно перевищує нормативно визначений 20-хвилинний термін прибуття. У таких випадках підрозділи прибувають на згарище, коли гасити вже майже нічого. Саме тому і пропонується створити додатковий підрозділ.

Нагадаємо, представники рятувальних служб України, Польщі, Естонії, Литви та Латвії підписали меморандум про взаєморозуміння.

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