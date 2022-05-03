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У Раді пропонують визнати неприпустимою перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій війні

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 10:48
У Раді пропонують визнати неприпустимою перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій війні Фото: в Раді пропонують визнати неприпустимою перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій війні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Верховній раді зареєстрували законопроект №7343. Ним пропонується визнати неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття постанови обумовлюється необхідністю засвідчити на державному рівні внесок українського народу у спільну перемогу військ антигітлерівської коаліції над нацизмом та надати політичну оцінку системним практикам знецінення, перекручення та маніпулювання Росією моральним спадком учасників Другої світової війни та перемоги над нацизмом.

"Проектом постанови пропонується схвалити заяву Верховної ради України "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом", - йдеться в документі.

Верховна Рада також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що народні депутати збирають звернутися до Конгресу США щодо визнання Росії спонсором тероризму. Відповідне звернення вже зареєстрували у парламенті.

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