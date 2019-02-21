Раді пропонують карати нардепів-прогульників громадськими роботами

Нардепів пропонують карати за більше ніж 2 прогули протягом однієї чергової сесії

В Верховную раду внесли законопроект №10072, которым предлагается наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Так, законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об административной ответственности народных депутатов Украины за прогул)" был зарегистрирован в парламенте 20 февраля.

В частности, документом предлагается предусмотреть административную ответственность для депутатов Рады в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов за отсутствие нардепа на заседании ВР без уважительных причин, подтвержденное решением комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, в течение внеочередной сессии или более двух раз в течение одной очередной сессии.

Ожидается, что принятие документа будет побуждать парламентариев более ответственно относиться к своим прямым обязанностям и позволит уменьшить количество случаев, когда на заседании ВР присутствуют менее 226 народных депутатов Украины.

Напомним, в ноябре 2016 года в Раду внесли законопроект №5328, которым предлагалось штрафовать нардепов за прогулы. Планировалось, что в случае, если нардеп без уважительных причин не был на более чем 2 заседаниях ВР, его финансовое обеспечение на следующий месяц было снижено на 50% на основании сведений по учету присутствия парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в мае 2017 года сообщалось, что из заработной платы депутатов ВР были вычтены 1,7 млн гривен за пропуски заседаний Рады.