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У Раді пропонують покарання за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви

Фото: У Раді пропонують кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви. Це буде вважатися злочином проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7268.

Під порушеннями обмежень в діяльності юридичної особи або представництва іноземного суб‘єкта господарювання, що пов’язані з державою-агресором, розуміється господарська діяльність юридичної особи, створеної за законодавством України, представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності, які та/або посадові особи яких:

  • 1) виконують вказівки, доручення, діють відповідно до інструкцій громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції;
  • 2) діють від імені чи в інтересах громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції".

Відзначимо, у статтях 109-111-1, 113, 114 Кримінального кодексу йдеться про злочини проти основ національної безпеки України:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
  • Державна зрада;
  • Колабораційна діяльність;
  • Диверсія;
  • Шпигунство.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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