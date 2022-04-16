У Раді пропонують покарання за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за підпорядкування підрозділів міжнародних компаній офісам з Москви. Це буде вважатися злочином проти основ національної безпеки України.
Під порушеннями обмежень в діяльності юридичної особи або представництва іноземного суб‘єкта господарювання, що пов’язані з державою-агресором, розуміється господарська діяльність юридичної особи, створеної за законодавством України, представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності, які та/або посадові особи яких:
1) виконують вказівки, доручення, діють відповідно до інструкцій громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції;
2) діють від імені чи в інтересах громадян та/або юридичних осіб (їхніх посадових осіб), створених за законодавством держави-агресора, або осіб, засуджених до кримінальної відповідальності або до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених статтями 109-111-1, 113, 114 цього Кодексу, або осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції".
Відзначимо, у статтях 109-111-1, 113, 114 Кримінального кодексу йдеться про злочини проти основ національної безпеки України:
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
Державна зрада;
Колабораційна діяльність;
Диверсія;
Шпигунство.
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