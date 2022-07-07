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У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни

Фото: мораторій на стягнення боргів за комуналку встановлять в Україні (rada.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект закону №7531.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, метою і завданням документу є забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 102 розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про виконавче провадження".

Зміни передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів під час війни.

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