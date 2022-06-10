У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за держзраду

Автором документа є народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних. Відповідні зміни парламентарій пропонує внести в ст.111 Кримінального кодексу (держзрада) і в ст. 2, 17 і 19 Закону "Про громадянство України".

Наразі документ передано на розгляд до відповідного комітету парламенту.

"Якщо суд довів, що людина скоїла злочин проти держави, і обвинувальний вирок вступив в законну силу, винна особа повинна бути позбавлена громадянства України", - йдеться в пояснювальній записці.

Варто зазначити, що за держзраду передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Держзрада в умовах воєнного стану караються позбавленням волі на строк від 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Крім того, згідно зі статтею 25 Конституції України, громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Також громадянин не може бути вигнаний за межі країни або виданий іншій державі.