Раді пропонують змінити закон про Кабмін щодо спецкомісії з приватизації

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2794 "Про внесення змін до закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Зокрема, відповідний проект закону був зареєстрований у ВР 22 січня. Зараз текст документу відсутній на сайті Ради, останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства провело ревізію держсектора і визначило 20 першочергових великих і більше півтисячі малих держпідприємств для приватизації. Так, глава міністерства Тимофій Милованов підкреслив, що вже в цьому році в бюджет України може надійти до 6 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, Кабмін планує віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслював, що вже в цьому місяці Кабмін оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності.

Додамо також, уряд схвалив перелік державних підприємств, які пропонується заборонити до приватизації. Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні 15 січня. Так, пропонується встановити, що не підлягають приватизації підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.

Перелік підприємств міститься в додатках до відповідного проекту закону. В додаток 1 увійшли 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50% + 1 акція. Серед них такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Українська залізниця", АТ "Укрпошта".