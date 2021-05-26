В Раді поскаржились в Енергоспівтовариство на введення акцизу на "зелену" енергію в Україні

За оцінкою депутатів, введення акцизу не відповідає законодавству ЄС, зокрема, Директиві Європейського парламенту та Ради № 2018/2001 з ВДЕ, відповідно до якої держави мають вживати всіх заходів, спрямованих на розвиток відновлюваної енергетики.

"Тому вирішили звернутись до міжнародної організації Європейське енергетичне співтовариство задля отримання висновку щодо відповідності такої ініціативи законодавству та практиці міжнародних та європейських норм", - підкреслили депутати.

МФО зазначає, що майже два тижні пройшло, як уряд схвалив відповідні зміни до Податкового кодексу України, проте текст так і не надійшов до Верховної ради.

При цьому уточнюється, що відомим залишається одне: Міністерство фінансів України, не зважаючи на всі звернення у тому числі від МФО "Чиста енергія - здорове довкілля", так і не відмовилося від ідеї запровадження акцизного податку на рівні 3,2 %.

"Насправді впровадження цього податку може поставити під загрозу можливість досягнення Україною своїх міжнародних зобов’язань в частині збільшення частки електричної енергії, яка виробляється з відновлюваних джерел, а саме 25% до 2030 року", - кажуть депутати.

Зокрема повідомляється, що дана ініціатива призводить до порушення укладеного у червні 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики.

Меморандумом передбачено так зване "стабілізаційне" застереження щодо дій органів державної влади в частині змін законодавства, які можуть погіршувати економічний стан виробників ВДЕ.

"Введення акцизу є фактичним додатковим зниженням розміру "зеленого" тарифу на 3,2%, тому ми можемо говорити про порушення Меморандуму в частині погіршення умов для діяльності міжнародних інвесторів в Україні", - підсумовують депутати.

