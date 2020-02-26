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У Раді з'явився закон про скасування повинності з розквартирування військових

Новини » Політика     26.02.2020 - 14:23
У Раді з'явився закон про скасування повинності з розквартирування військових
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз текст законопроекту відсутній на сайті Ради

У Верховній раді з'явився законопроект Кабінету міністрів про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків і евакуйованого населення. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Проект закону №3116 "Про внесення зміни до статті 8 закону "Про правовий режим воєнного стану" з військово-квартирної повинності для фізичних та юридичних осіб" був зареєстрований у парламенті 24 лютого. На даний момент його текст відсутній.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України направив у Верховну раду законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків і евакуйованого населення.

Як писало РБК-Україна, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що в Раді розроблять законопроект про відповідальність за сприяння окупаційним військам. Розробкою законопроекту займається профільний комітет ВР.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція пропонує посилити відповідальність за образи і наклеп у сторону військовослужбовців.

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