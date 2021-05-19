У Раді з'явився ще один нардеп

У Верховній раді України з'явився ще один народний депутат. Присягу нардепа прийняв Андрій Аксьонов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Після цього заступник спікера Ради Олена Кондратюк заявила про депутатський запит до Служби безпеки України з приводу наявності у Аксьонова російського паспорта.

Нардепи заблокували трибуну, щоб Аксьонов не зміг принести присягу. Однак заступник голови Ради Руслан Стефанчук дав йому можливість зробити це з місця. Зачитування Аксьоновим присяги нардепи заглушали криками "Ганьба".

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала його народним депутатом України. Він переміг на довиборах до Верховної ради в 50 окрузі в Донецькій області.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня Центрвиборчком встановив офіційні результати довиборів до Ради по 50 округу в Донецькій області. Перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Підкреслимо, в середині травня 2018 року Аксьонову повідомили про підозру в службовій підробці. Чиновник, використовуючи своє службове становище, підписував табелі обліку робочого часу, які містили неправдиві відомості про відпрацьований ним робочий час.

За версією слідчих, Аксьонов намагався приховати факти невиконання своїх посадових обов'язків "у зв'язку з залишенням свого робочого місця у робочий час без поважних причин для відвідування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим".