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В Раді з'явився альтернативний проект про "економічний паспорт"

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Київ, Середа 22 грудня 2021 16:08
В Раді з'явився альтернативний проект про "економічний паспорт" Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Верховній раді зареєстрували ще один законопроект щодо запровадження "економічного паспорта українця". Його автором є народний депутат Михайло Цимбалюк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Цибалюка у Facebook.

Нардеп пропонує розширити раду фонду, - тобто склад конкурсної комісії, яка буде обирати ключовий орган фонду - до девʼяти осіб, і включити до її складу омбудсмена та представників міжнародних та громадських профільних молодіжних організацій.

Такий склад, на переконання Цимбалюка, забезпечить об’єктивний та виважений підхід до вибору кандидатів до ради фонду. Також він пропонує надати можливість використання 18-річними українцями коштів фонду у власне житло, та у власний бізнес на території України.

Ще одна відмінність альтернативного законопроекту - у тому, що нардеп пропонує направляти до Фонду майбутніх поколінь не примарні доходи від ренти, а фіксований відсоток надходжень до держбюджету.

"Джерела фінансування фонду пропонується не прив’язувати до обсягу нестабільних надходжень від рентних платежів, адже ціни на ринку корисних копалин постійно змінюються. Інвестиції в майбутні покоління мають здійснюватися коштом всіх надходжень до загального фонду держбюджету (тобто від митниці, акцизів, азартних ігор, приватизації, податків на бізнес, на важку промисловість та креативні індустрії). Саме тому джерелом фінансування визначено не менше 5% обсягу загального фонду держбюджету, - що співмірно із надходженнями від ренти, однак більш перспективно", - пояснив Цимбалюк.

Також альтернативний законопроект також містить обмеження проти використання коштів фонду для фінансування дефіциту держбюджету - наприклад, через облігації внутрішніх державних позик, щоб кошти майбутніх поколінь не "проїли" на поточні потреби.

"Також буде обмежено фінансування шляхом коштів фонду підприємств з часткою держави понад 50% - щоб кошти за вказівкою чиновників не спрямовувалися на проекти, які ніколи не окупляться чи будуть банально вкрадені", - резюмував Цимбалюк.

Як відомо, 6 грудня президент Володимир Зеленський вніс до ВР два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло. Пізніше нардепи повідомили, що програму планується розширити, і відкрити такі "паспорти" пенсіонерам.

Своєю чергою інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що "економічний паспорт" не може бути реалізований в Україні, тому що в умовах дефіцитного державного бюджету він призведе лише до значного нарощування державного боргу, остаточного розбалансування бюджету та кризи платежів.

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