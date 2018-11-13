У Раді підтримують запровадження аукціонів на ринку "зеленої" енергетики

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Законопроект №8449 спрямований на поліпшення інвестклімату і приплив інвестицій в об'єкти альтернативної енергетики

В Україні необхідно терміново ввести законодавчі зміни для запуску аукціонів на будівництво об'єктів "зеленої" енергетики. Для цього в парламенті підготовлений відповідний системний законопроект №8449, який повинні були обговорити на засіданні комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, передає УНІАН.

Як заявив в.о. голови комітету з ПЕК, народний депутат України з фракції БПП Олександр Домбровський, попри відсутність кворуму на засіданні, члени комітету висловлюють необхідність невідкладних змін у законодавство у сфері "зеленої" енергетики.

"Коли приймався "зелений тариф", вартість одного мегавата сонячної інсталяції коштувала приблизно до 4 млн євро, сьогодні це приблизно 800 тис. тобто ціна технології впала у 5 разів, а тариф ми з вами скорочували, по-моєму, тільки один раз мінус 30% в 2015 році. Тобто тариф повинен відповідати рівню технологій, якщо технології дешевшають, то тариф повинен змінюватися. Для цього найкращий інструмент - це аукціон, і ми зараз над цим працюємо. Це великий законопроект, який передбачає розширення сонячної інсталяції для домогосподарств, малого та середнього бізнесу", - зазначив він.

Як пояснив нардеп, перехід до формули "аукціонів", це цивілізований шлях, "який пройшов Європейський союз, США, Японія, весь цивілізований світ".

"В конкуренції визначається ціна на електричну електроенергію", - підкреслив депутат, додавши, що від запровадження аукціонів у підсумку виграють як рядові споживачі, так і учасники ринку з інвесторами.

Також депутат додав, що запровадження аукціонів дозволить інвесторам планувати свою роботу наперед. "Ми розширюємо горизонт планування через аукціони. Умовно кажучи на 20 років інвестору дати право інвестувати, працювати, модернізувати енергетичну систему України і отримати від того відповідні дивіденди".

Також, перехід на аукціони прокоментував член комітету Верховної ради України з питань ПЕК Юрій Чижмарь.

"Затягування розгляду законопроекту, викликає лише нестабільність на ринку, що погіршує інвестиційний клімат. Ми оцінюємо, що з 2021 компанії значно обмежать інвестиції у галузь відновлюваної енергетики через малий термін окупності проектів, оскільки чинний закон передбачає пільговий тариф тільки до 2030 року. Щоб цього не допустити, ми повинні запропонувати нову систему стимулювання, зокрема тендерний механізм для великих проектів потужністю: СЕС більше 10 МВт, ВЕС більше 20 МВт", - коментує Чижмарь.

За словами нардепа, члена комітету з питань ПЕК Олексія Рябчина, законодавча невизначеність на ринку "зеленої" енергетики підриває довіру інвесторів. Змін чекають в першу чергу іноземні інвестори та невеликі компанії, які хочуть працювати на ринку відновлюваної енергетики.

Як зазначає нардеп: "Тому зараз є пропозиція змінити законодавство. Одна з таких пропозицій - взагалі змінити систему роботи в цій області. Тобто перейти на зелені аукціони. Як це працює? Хто запропонує найнижчу ціну - той там і буде працювати. Тобто мова йде про те, щоб змінити філософію галузі. Дана система успішно працює в багатьох країнах".

Нагадаємо, раніше свою позицію про необхідність запровадження механізму аукціонів на ринок зеленої енергетики висловлювала нардеп Ольга Бєлькова. На її думку, з нинішнім "зеленим" тарифом подальше стрімке нарощування "зеленої" генерації призведе або до стрімкого підвищення тарифу на е/е для всіх споживачів, або до не розрахунками з виробниками енергії - як "зеленої" енергії, так і інших видів генерації.