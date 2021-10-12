В Раді планують створити ТСК для розслідування спроб фальсифікації під час голосування за закон про олігархів

Народний депутат Валентин Наливайченко повідомив про плани створення в Верховній раді тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації проголосованого в сесійній залі законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook .

"Учора колеги-народні депутати повідомили про спроби нахабно сфальсифікувати у комітеті проголосований Верховною радою текст закону про олігархів. Тобто - подати на підпис інший проект закону, ніж був проголосований в залі парламенту. З колегами-депутатами будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації тексту законопроекту", - повідомив нардеп.

Екс-голова СБУ повідомив, що в комітеті намагаються викреслити з тексту закону згадки про Національне агентство з запобігання корупції і Антимонопольний комітет як органи, які уповноважені вести реєстри олігархів. І залишити в тексті лише РНБО, як того вимагає Офіс президента.

"У такий незаконний спосіб нинішня влада хоче вийти з правової колізії, яка виникла під час їхнього ж голосування. Це кримінальний злочин! Ніхто не має права заднім числом змінювати те, за що вже проголосовано в парламенті. Однозначно - фальсифікація тексту законопроекту підриває основи парламентаризму. Закликаю колег в комітеті з нацбезпеки зупинитися і не йти на відверте і грубе порушення закону", - додав нардеп.