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У Раді оцінили шанси ухвалення закону про олігархів

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Верховній раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Ймовірність його прийняття надзвичайно висока.

Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, десь понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.

"Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока", - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".

Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Верховна радаРуслан Стефанчук