У Раді оцінили шанси ухвалення закону про олігархів

У Верховній раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Ймовірність його прийняття надзвичайно висока.
Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна.
За його словами, десь понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.
"Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока", - вважає він.
Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".
Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.