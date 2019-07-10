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У Раді оприлюднять призвища депутатів-прогульників голосування за виборчий кодекс

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:30
У Раді оприлюднять призвища депутатів-прогульників голосування за виборчий кодекс
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перелік нардепів-прогульників буде опубліковано у газеті "Голос України"

В газеті "Голос України" оприлюднять перелік прізвищ народних депутатів, які не прийдуть на заключне голосування парламенту 11 липня. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Завтра у парламенті має відбутися фінальне голосування за виборчий кодекс. У зв'язку з цим, Парубій закликав нардепів поставитися відповідально до голосування. 

"Завтра насичений робочий четвер. Фактично заключний день нашої роботи. Тому я прошу до великої відповідальності кожного. Цей день буде визначати і те, як люди будуть згадувати восьму каденцію. Якщо я буду бачити проблеми з явкою я буду публікувати перелік народних депутатів в газеті "Голос України", щоб виборці змогли зробити висновок і дати оцінку кожному, хто не прибуде в сесійну залу", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 9 липня Верховна рада України розглянула вже 4149 з 4568 поправок до нового виборчого кодексу по відкритих списках. Таким чином, нардепам залишилося розглянути менш ніж 10% поправок.

Як писало РБК-Україна, на думку Парубія, за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів.

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