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У Раді пояснили, чому війська РФ біля кордонів України не становлять небезпеки

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Верховній раді України пояснили, чому війська РФ біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова Комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".

Він пов'язує ці "рухи тіла" із закінченням запланованих раніше навчань.

"Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме "зміна", а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сил і засобів на їх операційних напрямках", - пояснив Завитневич.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.

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