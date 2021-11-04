У Раді пояснили, чому війська РФ біля кордонів України не становлять небезпеки

У Верховній раді України пояснили, чому війська РФ біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова Комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".
Він пов'язує ці "рухи тіла" із закінченням запланованих раніше навчань.
"Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме "зміна", а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сил і засобів на їх операційних напрямках", - пояснив Завитневич.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.