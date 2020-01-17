У Раді назвали терміни ухвалення закону про медіа

Ілюстративне фото (menr.gov.ua)

Закон про медіа можуть взяти в лютому

Закон про медіа може бути прийнятий у Верховній раді в лютому. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Зокрема, нардеп спрогнозував терміни прийняття нового закону.

"Я добре його оцінюю. Це лютий, я сподіваюся", - зазначив Потураєв.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про медіа.

Нагадаємо, сьогодні Мінкульт представив законопроєкт про дезінформацію, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.

Зокрема, засоби масової інформації пропонується штрафувати на великі суми за поширення дезінформації. В окремих важких випадках також передбачається кримінальна відповідальність на строк до 7 років тюремного ув'язнення.

Крім того, пропонується підтверджувати професійний статус журналіста єдиною прес-картою і припиняти його за порушення Кодексу професійної етики. Водночас держава готова взяти на себе витрати на правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з журналістською діяльністю, а також забезпечувати охорону журналіста і членів його сім'ї у разі загрози життю.