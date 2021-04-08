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У Раді назвали "ознакою корупції" премії до 50% окладу членам НКРЕКП

Автор: РБК-Україна

Рішення керівників тарифної комісії НКРЕКП виписати самим собі премії у розмірі 50% окладу є наочним прикладом корупції.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський у Telegram-каналі.

"Рахунки за комунальні послуги у порівнянні з минулим роком виросли мінімум у півтора рази. Фракція СН місяць трусила як грушу Кабмін, міністрів, НКРЕКП, намагаючись стримати це зростання. І раптом, самопреміювання. Скажіть, а це не корупція, виписати премії самим собі?" - написав нардеп.

Середня премія за I квартал 2021 року на кожного окремого члена НКРЕКП, згідно з рішенням від 7 квітня, склала 250 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою до рішення про виплату премії, вона обумовлена необхідністю стимулювати високоінтелектуальна праця" членів НКРЕКП.
Такі премії НКРЕКП виписує собі кожні 3 місяці протягом останніх півтора року.

Остання виплата відбулася на початку лютого по 205-225 тис. грн згідно з рішенням комісії від 16 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази до 200 000 грн в місяць.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 з 7 членів НКРЕКП, включаючи голову Валерія Тарасюка, через збіг строку їх повноважень та зобов'язав Кабінет міністрів розглянути питання їх звільнення.

Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.

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