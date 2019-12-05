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В Раді назвали причину бійки між нардепами

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:20
В Раді назвали причину бійки між нардепами
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Лерос у закритому чаті фракції висловився матом щодо депутата Ірини Верещук

У Верховній раді сталась бійка між депутатами фракції "Слуга народу" Гео Леросом та Максимом Буженським. Цю інформацію журналістам підтвердила депутат Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, Лерос у закритому чаті фракції висловився матом щодо депутата Ірини Верещук, а Бужанський вимагав вибачень.

"Насправді я вражена нашими чоловіками у фракції "Слуга народа", які не будуть терпіти, коли над жінкою хтось буде в такий спосіб неправильно себе поводити. Коли це відбувається публічно, навіть в чаті, коли це бачать інші жінки, це звичайно трішки неприємно. Я вчора його попросила, знайди час та вибачитися, бо матом писати негарно", - заявила Верещук.

За її словами, у чаті депутати обговорювали актуальні законопроекти.

"В нас відбуваються переписки. І про землю, і про Виборчий кодекс... Бійки не було. До нього підійшов Максим і попросив вибачитись. Він почав заперечувати в такий спосіб", - пояснила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Раді побились депутати від фракції "Слуга народу". Бійка сталась за колоною, яка знаходиться у секторі "Європейської солідарності". Було опубліковано фото і відео з місця бійки.

РБК-Україна раніше писало про першу бійку в Раді. 30 жовтня побились депутат від ОПЗЖ Микола Скорик та депутат від СН Микола Тищенко.

Також нещодавно сталась бійка між екс-нардепом Олегом Ляшком і нардепом Андрієм Герусом.

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