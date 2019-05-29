У Раді назвали нову дату з'їзду партії Порошенка

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

З'їзд партії Порошенка заплановано на 6 червня

З'їзд партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" пройде наступного четверга, 6 червня. Про це в кулуарах парламенту заявив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з'їзд "Європейської солідарності" заплановано на 6 червня. Очікується, що на ньому до партії візьмуть частину чинних нардепів від "Народного фронту".

Нагадаємо, минулого тижня сам Порошенко заявляв, що з'їзд його партії пройде 31 травня. Він також не виключив, що може очолити виборчий список політичної сили на дострокових парламентських виборах.

У той же час джерела РБК-Україна в його оточенні повідомили, що Порошенко може відмовитися від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи "Рейтинг" випливає, що за його партію готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився. Відштовхуючись від цих цифр, за її списками може зайти приблизно 25-30 осіб.

Передбачається, що до списку "Європейської солідарності", крім Петра Порошенка, можуть увійти нинішній спікер Верховної ради Андрій Парубій та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.