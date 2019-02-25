У Раді нагадали президенту про непідписані закони

Йдеться про законопроекти про закупівлю оборонних послуг та про кримінальні проступки

Некоторые из проголосованных народными депутатами законопроектов глава государства не подписывает в течение длительного времени. Об этом сообщил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в частности, речь идет о двух законопроектах.

"Сегодня у некоторых народных депутатов не хватает мужества и честности подсказать, что законопроект №1793 вы не подписываете три года и один месяц. Это нарушение закона, это уголовное преступление. Не хватает мужества сказать, что 66 дней не подписан закон об уголовных проступках (№ 7279-д), о котором все "пели", и надо было это сделать", - сообщил Кожемякин.

Отметим, согласно данным с сайта Верховной рады, с 2016 года готовится на подпись законопроект № 1793 "Предложения президента к закону "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере".

Кроме того, законопроект №7279-д был передан на подпись президенту 7 декабря.

Напомним, в декабре спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2016 года Рада поддержала законопроект №1793 с предложениями президента Украины, за соответствующее решение проголосовали 227 нардепов.