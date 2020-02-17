У Раді можуть посилити відповідальність за образи у бік військових

Фракція "Слуга народу" пропонує посилити відповідальність за образи та наклеп у бік військовослужбовців. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат звернув увагу колег та співгромадян на те, що сьогодні в Україні відбувається повернення до мови ненависті.

"Лунають заклики різні, лунають образи на бік військовослужбовців. Це ми вважаємо неприйнятним. У нас є пропозиція до обговорення - посилити відповідальність за образи та наклеп у бік військовослужбовців. Ніхто не має права їх ображати", - заявив Корнієнко.

Відзначимо, колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков назвав бійців Збройних сил України, які голосували на виборах за Володимира Зеленського, "ублюдками". Таким чином він відреагував на новину про те, що Зеленський підтримує ідею спільного патрулювання з представниками ОБСЄ і "ЛНР/ДНР" в зоні ООС на Донбасі.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту остаточно схвалити законопроект про посилення соціальних гарантій військових. Зокрема, проект закону рекомендується прийняти у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді з'явився текст законопроекту №3044 "Про внесення змін до деяких законів України про заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".