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У Раді пропонують відновити митні платежі та збільшити військовий збір до 3%

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо повернення скасованих митних платежів, в т.ч. для ввезення авто громадянами, поновлення податкових перевірок та збільшення військового збору до 3%. Документ подали голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев та інші депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7311.

Проектом закону пропонується

  • збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.
  • встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;
  • врегулювати питання проведення камеральних перевірок на період дії воєнного стану;
  • відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії воєнного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;
  • врегулювати питання обліку поворотної фінансової допомоги для платників єдиного податку третьої групи.

В частині митних платежів пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване на період дії воєнного стану:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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