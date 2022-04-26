У Раді пропонують відновити митні платежі та збільшити військовий збір до 3%

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо повернення скасованих митних платежів, в т.ч. для ввезення авто громадянами, поновлення податкових перевірок та збільшення військового збору до 3%. Документ подали голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев та інші депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7311.
Проектом закону пропонується
В частині митних платежів пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване на період дії воєнного стану:
Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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