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У Раді хочуть створити орган, відповідальний за санкції проти Росії

Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада планує створити спеціальний орган влади, який відповідатиме за санкції проти Російської Федерації. Він функціонуватиме при Раді національної безпеки та оборони.

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Про це розповіла нардеп від "Слуги народу" та глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пояснила нардеп, зараз в Україні є закон про санкції від 2014 року, але він "повністю беззубий".

"Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це. Законопроєкт, який я пропоную, встановлює цю відповідальність. Контролюватиме це орган при РНБО, люди вже працюють, але немає саме системи", - заявила Ясько.

Нагадаємо, у листопаді до санкцій ЄС проти Росії за військову агресію проти України приєдналися ще чотири країни. Серед них - країни-кандидати на вступ до Євросоюзу.

Крім того, у жовтні ЄС схвалив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

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