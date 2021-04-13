У Раді хочуть скасувати підвищення тарифів та запровадити мораторій

Зокрема, планується розглянути проект постанови №4587 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Кабміну рекомендується повернути усі тарифи на електроенергію для населення, які діяли до підвищення, яке відбулося з 1 січня 2021 року.

Також Кабміну та НКРЕКП рекомендується запровадити державне регулювання цін на газ з одночасним встановленням максимального розміру тарифу на послуги розподілу газу.

Крім того, Рада планує розглянути проект постанови №4609 про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.

Також планується розглянути проект постанови №4590 про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год.

Усі проекти постанов мають рекомендаційний характер та не є обов’язковими для виконання Кабінетом міністрів.

