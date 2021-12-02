У Раді хочуть обмежити поштову доставку ліків

Попри спроби голови комітету Михайла Радуцького пояснити колегам, що сенс запропонованої правки суперечить Директиві Європарламенту №2001/83/ЄС, яка не передбачає регіональних обмежень доставки ліків, ініціативу підтримали наступні народні депутати: Вікторія Вагнер, Оксана Дмитрієва, Валерій Дубіль, Ярослав Дубневич, Юрій Заславський, Яна Зінкевич, Валерій Зуб і Сергій Кузьміних.

Пізніше на правку в законопроекті відреагував Антимонопольний комітет України. АМКУ пояснив нардепам, що будь-яка дія, спрямована на розподіл ринків між господарськими суб'єктами за територіальним принципом, може спровокувати негативні наслідки для конкуренції.

"Впровадження нових технологій, використання інформаційно-комунікаційних систем створило можливості для електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що сприяє розширенню територіальних ринків і розвитку конкуренції на них. А це є однією з цілей державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму. Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних меж ринків і кількості конкуруючих на них суб'єктів", - зазначили у відомстві.

В АМКУ підкреслили так само, що пропонована норма буде перешкоджати входженню на ринок нових операторів і може привести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і ймовірного зростання цін.

У разі прийняття закону в такому вигляді, українцям явно не привітається, - кажуть експерти.

Так, за словами засновника Liki24.com Антона Аврінського, дистанційний доступ до медикаментів має особливе значення для жителів віддалених і нечисленних населених пунктів.

"Дуже часто ми спостерігаємо ситуацію, коли є села, в яких взагалі немає стаціонарних аптек, тому єдина можливість для жителів цих сіл швидко отримати ліки - замовлення онлайн. У невеликих містечках аптеки, звичайно ж є, але часто вони представлені невеликою мережею і, як правило, пропозиція медикаментів в таких аптеках сильно обмежена", - говорить Антон Аврінський.

На його думку, ймовірне обмеження транспортної доставки ліків межами одного регіону фактично позбавить українців вільного доступу до тих же антикорозійних препаратів, особливо в самий розпал пандемії.

"Відповідно до реєстру МОЗ до списку лікарських засобів проти COVID-19 входить 272 медпрепарати з відповідними діючими речовинами. А, для прикладу, в Черкаських аптеках в наявності є лише близько 90 медпрепаратів з цього списку. Інші необхідно замовляти в інших областях. Таким чином, у багатьох випадках, єдиною можливістю отримання необхідних ліків є онлайн замовлення в аптеках інших областей", - підсумував засновник Liki24.

Як відомо, після прийняття у вересні 2020 року Закону України № 904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до Ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків.

Однак спроба провалилася, натрапивши на потужний опір громадських організацій, які угледіли в діях Держслужби корупційний фактор.