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В Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,4 млрд грн

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 08:15
В Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,4 млрд грн
Фото: "Енергоатом" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Для покращення фінансового стану НАЕК "Енергоатом" народні депутати ініціювали законопроєкт, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,4 млрд грн для компанії.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко у Facebook, нагадавши, що нещодавно в.о. президента компанії Петро Котін розповів про фінансову кризу в компанії через збитки.

"Я чудово розумію, що не можна гратися з безпекою атомних станцій, порушувати графік постачання ядерного палива і стабільність вивозу відпрацьованого палива з АЕС. Тому народні депутати міжфракційних об’єднань "За розвиток атомної енергетики" та "Чиста енергія - здорове довкілля" ініціювали реєстрацію законопроекту, який має на меті покращити фінансовий стан компанії. Ми пропонуємо випустити ОВДП на 7,3 млрд гривень, чого точно буде достатньо для стабілізації фінансового стану компанії", - написав Кучеренко.

Разом з тим він зазначив, що має дуже багато питань до того, як компанія бере участь в тендерних процедурах та наскільки прозоро продає струм, адже саме це може бути причиною збитків.

"Дуже сподіваюсь на підтримку Радою цього важливого для енергетичної безпеки країни законопроєкту. Водночас вважаю за потрібне організувати більш прозору діяльність компанії та забезпечити контроль за ефективністю роботи "Енергоатому" з боку НКРЕКП та Кабміну, який вчора підпорядкував компанію у своє управління, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 20 січня Кабінет міністрів України за дорученням президента підпорядкував ДП "НАЕК "Енергоатом" у своє управління, забравши дану функцію з Міністерства енергетики.

Раніше в.о. президента "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що компанія за підсумками 2020 року отримає 7,6 млрд грн збитків через борги перед компанією. Він зазначив, що через це держкомпанія не може нормально працювати.

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