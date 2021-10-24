У Раді допускають, що влада могла заохочувати депутатів голосувати за законопроект про олігархів

"Якщо у вас достатньо голосів, в чому проблема переголосувати? Адже немає ніякої. А тут виникає питання. Не виключено, що були певні заохочення окремих або фракцій, або депутатів голосувати за цим законом. І вдруге представники влади не хочуть цих заохочень давати. А вони не хочуть вдруге голосувати без додаткових якихось подяк", - заявив нардеп.

Правову колізію, яка виникла під час голосування в парламенті 23 вересня, на думку Павленка, можна було б виправити шляхом повторного голосування з чітким дотриманням регламентних процедур.

Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 279 депутатів.

Опозиційні фракції заявили про порушення Конституції під час голосування. Також одночасно були прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема, зі слів депутата, комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК та АМКУ.